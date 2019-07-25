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جدة - عمرو شويل موعد مباراة منتخب شباب اليد أمام فرنسا فى نصف نهائى المونديال

ضرب المنتخب الوطني لشباب اليد ، موعداً مع نظيره الفرنسي فى مواجهة نصف نهائى مونديال اليد. موعد مباراة منتخب الشباب لليد أمام فرنسا فى نصف نهائى المونديال ويواجه منتخب شباب اليد نظيره فرنسا فى المباراة المقرر لها في تمام الساعة 6 مساءا بعد غدا السبت . ويواجه منتخب شباب اليد نظيره فرنسا فى المباراة المقرر لها في تمام الساعة 6 مساءا بعد غدا السبت .

وتمكن المنتخب الوطني لشباب اليد ، في تحقيق الفوزعلى نظيره النرويجى فى إطار ربع نهائى كأس العالم بإسبانيا المقرر لها في تمام الساعة 6 مساءا بعد غدا السبت .

تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16. Advertisements موعد مباراة منتخب شباب اليد أمام فرنسا فى نصف نهائى المونديال وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 . وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.