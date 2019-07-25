كيف يؤثر رحيل حسام البدرى عن بيراميدز على هذا النجم الأهلاوى...

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جدة - عمرو شويل دخل مستقبل نجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى والذى يبحث الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية فى طريق غامض بعد رحيل حسام البدرى القائم بأعمال رئيس النادى سابقًا. وطالب حسام البدرى بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية الا ان رحيل رئيس النادى خلال الأيام الماضية جمد المفاوضات التى كانت قائمة لضم اللاعب. Advertisements وشهدت خلال الأيام الماضية مفاوضات متقدمة بين اللاعب وادارة نادى بيراميدز للانتقال الى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد خروجه من اهتمامات المدير الفنى للفريق مارتن لاسارتى. وقام حسام البدرى خلال الأيام الماضية بتزكية اللاعب للجهاز الفنى للفريق خاصة وأنه يتمتع بقدرات فنية وبدنية خاصة.

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