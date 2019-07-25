شكرا لقرائتكم مهاجم سموحة يحسم جدل انتقاله للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة مسألة انتقاله الى فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبلغ اللاعب ادارة ناديه "سموحة" السكندرى، رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق للقلعة البيضاء بعد تأكد خروجه من حسابات النادى الأهلى.

وكان الأهلى قد وضع اللاعب ضمن سلسلة حساباته خلال الفترة الماضية الا أن بقاء عدد من اللاعبين المهاجمين بالقلعة الحمراء جعل ادارة النادى الاهلى تستبعد اللاعب من حساباته.

ويسعى نادى الزمالك الى ابرام عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق خاصة فى الناحية الهجومية.