شكرا لقرائتكم وصية خالد جلال وعبد الحميد بسيوني للاعبي الزمالك قبل لقاء القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه خالد جلال المدير الفنى للزمالك وعبد الحميد بسيوني المدرب العام، رسالة للاعبي الفريق في الاجتماع الذي جمعهما بالفريق اليوم قبل انطلاق التدريبات، حيث أكد الثنائى أن هناك من يموت من أجل الزمالك؛ وقالا للاعبين:"عليكم إن تدركوا مدى ارتباط الجماهير باسم الزمالك ويجب أن تقاتلوا في الفترة المقبلة لحصد بطولة السوبر و الكأس لتعويض الجماهير".

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وطالب خالد جلال، اللاعبين، بنسيان ضياع بطولة الدوري ومصالحة الجماهير بالفوز في المباراة المقبلة على الأهلي من أجل إنهاء المسابقة بصورة قوية رغم احتلال وصافة البطولة.

ويواجه الزمالك فريق الأهلى، فى الثامنة من مساء الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى ختام مسابقة الدورى الممتاز والتى توج الفريق الأحمر بلقبها بشكل رسمى برصيد 77 نقطة فيما جاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة ولن تؤثر القمة 118 القادمة على ذلك الترتيب.