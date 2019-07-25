لاسارتي يفاضل بين ثنائي الأهلى قبل القمة...

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جدة - عمرو شويل يفاضل الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بين رامي ربيعة وياسر إبراهيم للإستعانة بأحدهما في مباراة الزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز.
ويستعيد الاهلي جهود مدافعه ياسر إبراهيم في لقاء القمة أمام الزمالك بعدما غاب عن مباراة المقاولون العرب مساء الأربعاء للإيقاف.
وسيُحدد لاسارتي في الساعات المقبلة موقف ياسر إبراهيم من المشاركة في مباراة القمة وهل سيعود ياسر على حساب رامي ربيعة أم سيواصل المدير الفني الدفع بالثنائي أيمن أشرف وربيعة أمام الزمالك كما شاركا أمام المقاولون وظهرا بشكل جيد.
وتوّج الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخ النادي بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف مساء الأربعاء.
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