شكرا لقرائتكم أمير عزمى مجاهد يقرر الرحيل عن الزمالك.. ويغيب عن مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك، الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة الجارية، وتخلف عن حضور مران اليوم الخميس بعد اتخاذه قرارا بالرحيل عن الجهاز الفنى للفريق الأبيض.

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وجاء قرار أمير عزمى بالرحيل عن جهاز الزمالك بعد الأزمة التى شهدها معسكر الفريق الأبيض قبيل مباراة الإسماعيلى مع أيمن حافظ المنسق العام للفريق فى الدورى بسبب إخطار إدارة الكرة بالنادى الأبيض برحيل حازم إمام عن معسكر الفريق قبل أن يؤكد اللاعب عدم رحيله من المعسكر وتواجده فى غرفته ليحدث أزمة بين مدرب الزمالك وأيمن حافظ.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي فى المباراة المقرر لها مساء الأحد المقبل ببرج العرب فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى توج الفريق الأحمر بلقبها بشكل رسمى.