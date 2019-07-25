شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يتعاهدون على تصحيح المسار بالفوز على الأهلى فى لقاء القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاهد لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في اجتماعهم بالجهاز الفني بقيادة خالد جلال ، على تصحيح المسار في الفترة المقبلة.

تحدث أكثر من لاعب مع الجهاز الفني أثناء الجلسة للتأكيد على أن مباراة الأهلي المقبلة ستكون بداية تصحيح المسار بحصد الثلاث نقاط والفوز بالقمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلي مساء الأحد المقبل في ختام الدوري الممتاز على استاد برج العرب في الإسكندرية.