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شكرا لقرائتكم "الاحتراف" تكشف أرقام فترة تسجيل اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين يوم الخميس أرقام فترة تسجيل اللاعبين الأولى والممتدة حتى 31 أغسطس المقبل.
ووصل عدد طلبات تسجيل اللاعبين السعوديين إلى 82، والأجانب إلى 26، والمواليد إلى 5، وشهادات الانتقال الدولية التي تم طلبها إلى 21، والتي تم إرسالها إلى 29.
وبلغ عدد موافقات التسجيل الصادرة إلى 13 ومخالصات اللاعبين السعوديين إلى 91، فيما تمت مخالصة مالية واحدة مع لاعب سعودي أو آسيوي.
وتم استرجاع 9 لاعبن سعوديين وواحد من المواليد فيما لم يسترجع أي أجنبي.
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