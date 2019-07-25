شكرا لقرائتكم أستون فيلا الصاعد يتعاقد مع البرازيلي دوغلاس لويز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس، تعاقده مع البرازيلي دوغلاس لويز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل مبلغ مالي لم يتم كشف النقاب عنه.

ولم يكشف أستون فيلا، الذي عاد للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عن مدة التعاقد مع لويز، 21 عاما، الذي انضم لسيتي قادما من فريق فاسكو دا غاما البرازيلي عام 2017، لكنه لم يشارك مطلقا مع فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.

وقضى لويز الموسمين الماضيين معارا لفريق جيرونا الإسباني، حيث يعد اللاعب العاشر الذي ينضم لأستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي أنفق خلالها ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني حتى الآن.