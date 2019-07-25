شكرا لقرائتكم نابولي يدرس إدراج الجزائري وناس في صفقة نيكولاس بيبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح الإيفواري نيكولا بيبي مهاجم ليل الفرنسي على وشك الانضمام إلى نابولي الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أفادت تقرير صحافي بريطاني.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن ممثلي بيبي أجروا محادثات مع نابولي، اليوم الخميس، حول الانتقال المحتمل في صفقة قيمتها 45 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي نابولي ناقشوا مع نظرائهم في ليل فكرة إدراج الجزائري آدم أوناس لاعب الفريق الإيطالي في الصفقة، في الوقت الذي يطلب فيه النادي الفرنسي مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

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وكانت أندية ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد من الدوري الإنجليزي، دخلت سباق التعاقد مع لاعب منتخب كوت ديفوار، 24 عامًا، لكن أحدًا منهم لم يتخذ خطوة إيجابية لضمه. وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الإيطالي، أكد مفاوضات فريقه لضم بيبي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها موقع (فوتبول إيطاليا) الإلكتروني "بيبي لاعب هجومي من الطراز الأول، نحن نحتاج إلى لاعب مثله يمكنه اللعب بين الخطوط، بدون نسيان الدور الذي يقدمه البولندي أركاديوش ميليك كمهاجم".

وبسؤاله عن قيام ناديه بصرف النظر عن التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريغيز في حال التعاقد مع بيبي، قال أنشيلوتي "كل المفاوضات مستمرة، ريال مدريد يريد بيعه ونابولي يريد الحصول على توقيعه".