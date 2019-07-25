غليان في الزمالك بعد توقيع كهربا لنادي لأفيس البرتغالي.. رئيس النادي يهاجم أبنه ويعقد اجتماع عاجل لبحث الأزمة.. واتحاد الكرة يرفض إرسال بطاقة اللاعب الدولية

أحمد أبوعقيل

أعلن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عن التعاقد مع محمود كهربا، لاعب نادي الزمالك بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسمين، ونشر النادي البرتغالي، صورة "كهربا" بتيشرت الفريق، عبر الموقع الرسمي.

وطالب نادي أفيس البرتغالي، الذي يدربه إيناسيو، المدير الفني لفريق الزمالك، البطاقة الدولية لمحمود كهربا، ولكن اتحاد الكرة، رفض إرسال البطاقة، مؤكدًا أن اللاعب يرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد إلى 3 مواسم مقبلة، ولا يحق له التعاقد مع أي نادي أخر خلال هذه الفترة.

وسيطرت حالة من الضيق والغضب الشديد على إدارة نادي الزمالك، بعد توقيع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنادي أفيس البرتغالي.

وشن رئيس الزمالك هجومًا على نجله "أمير" المشرف العام على فريق الكرة، وشريف إسلام مدير التعاقدات بسبب ماحدث، مؤكدًا أن نجله لم يستطع السيطرة على اللاعب خلال الفترة الماضية، ودعا لاجتماع عاجل لبحث تداعيات توقيع كهربا لنادي أفيس البرتغالي.

ومن المنتظر، أن يلجأ "كهربا" إلى الاتحاد الدولي "فيفا" من أجل استخراج بطاقة مؤقتة لحين الفصل في شكواه لفسخ عقده مع الزمالك.

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وتواصل رئيس الزمالك ونجله مع المحامي الأجنبي لمعرفة الموقف القانوني والضغط على اتحاد الكرة من أجل عدم إرسال البطاقة الدولية لناديه البرتغالي.

أكد أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات خاصة للوطن سبورت، أنه حاول التدخل في أزمة محمود كهربا الحالية لحلها مع نادي الزمالك.

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأبيض، قائلًا: أرسلت رسالة على هاتف كهربا أبلغته خلالها أن مجلس إدارة الزمالك على استعداد لعقد جلسة خاصة معه لحل أزمته، وأن النادي سوف ينفذ جميع طلباته، ولن يقف عائقًا أمام تحقيق حلم احترافه.

وتابع عضو مجلس إدارة النادي الأبيض حديثه قائلًا: "رد كهربا كان كالتالي: أنا مظلوم، ورئيس النادي قال عني كلام غلط كتير، وأنا وأهلي ساكتين ومش عايز أرد، ولو آخر يوم في عمري مش هرجع طول ما الشخص دا رئيس الزمالك".