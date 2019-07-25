هل ينتقل محمد الشناوي لريال مدريد.. وتقرير إنجليزي: أستون فيلا وأرسنال في مفاوضات للتعاقد معه

أحمد أبوعقيل

قالت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، إن محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، والنادي الأهلي يمتلك إمكانيات فنية ترشحه للانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن "الشناوي" أحد أفضل نجوم بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي أقيمت فعالياتها في مصر، وتوج بها منتخب الجزائر، وأنه يستحق الانتقال إلى ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من عمره، الذي يبلغ الـ30 عامًا، إلا أنه من أفضل حراس المرمى في أفريقيا حاليًا، وقريب من الانتقال إلى صفوف أحد الأندية الأوروبية هذا الصيف.

وأشارت ذات الصحيفة إلى أن "الشناوي" هو العنصر الأفضل على الإطلاق في صفوف المنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، ولم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد فقط، كما أنه يمتلك إمكانيات فنية هائلة.

أستون فيلا وأرسنال يسعون للتعاقد معه

قالت صحيفة readastonvilla المحلية المهتمة بأخبار الفيلانز إن كلا من أرسنال وأستون فيلا دخلا في مفاوضات مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الذي لفت الأنظار بعد تألقه في كأس الأمم الإفريقية.

وأضافت الصحيفة أن القيمة المتوقع لصفقة انتقال صاحب الـ30 عاما إلى الدوري الإنجليزي قد تصل إلى 2.5 مليون إسترليني (2.80 مليون يورو).

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التقرير أشار إلى أن أرسنال هو المفضل للظفر بخدمات اللاعب إذ يرونه خيارا مناسبا للعب كحارس ثاني خلف بيرند لينو.

لكن مسؤولي أستون فيلا يرون أن فرصهم أكبر في استقدام الحارس في ظل إمكانية منحه فرصة المشاركة كحارس أساسي بحسب التقرير.

ويضم الفيلانز بين صفوفهم الثنائي أحمد المحمدي والمنضم حديثا محمود حسن "تريزيجيه".

ويملك الشناوي في رصيده 14 مباراة دولية رفقة الفراعنة وكان الخيار الأول في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي قدم فيها مستوى جيد رغم الخروج من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

وعاد الشناوي إلى الأهلي في صيف 2016 قادما من بتروجت بعد أن قضى مسيرته كناشئ بين جدران المارد الأحمر.

الشناوي كان حاضرا في تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري رقم 41 يوم الأربعاء بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف.

وحافظ الشناوي على نظافة شباكه في 12 مباراة بمسابقة الدوري خلال الموسم الجاري.