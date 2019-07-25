شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون جنيه مكافآت الفوز بالدوري في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصرف إدارة النادي الاهلي ما يقرب من 12 مليون جنيه للجهاز الفني والإداري واللاعبين ، عقب التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ41 في تاريخ النادي بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف مساء أمس ، الأربعاء في المباراة التى جمعت الفريقين بإستاد برج العرب.

وقال مصدر في الاهلي أن مكافآت التتويج بالدوري في الاهلي ستصل لـ12 مليون جنيه تقريباً حيث سيحصل كل لاعب بالفريق على 170 ألف جنيه فيما سيحصل كل عضو بالجهاز الفني على خمسة اشهر مكافآة .

من ناحية أخرى، قررت إدارة الأهلي صرف المكافأة المتراكمة للاعبي الفريق الأول عقب الفوز بالبطولة وكان الجهاز الفني قرر صرف مكافأة الفوز فى بشكل فورى ونقدًا عقب انتهاء كل مباراة، من خلال دفع 20 ألف جنيه لكل لاعب، على أن يتم ترحيل الحصول على الـ20 ألف الأخرى حتى نهاية بطولة الدورى العام، بشرط حصد الفريق لبطولة الدورى العام، وذلك عن كل المباريات التى تلت إصدار القرار وعددهم ٥ مباريات