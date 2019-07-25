شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفوز على الترام 3/0 وديا بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى على نظيرة الترام فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين بمعسكر مدينة الأسكندرية ضمن استعدادات الحدود لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل. وتمكن أحمد التريى المهاجم الليبى من إحراز هدف التقدم بينما أحرز أحمد حمدى الشيخ هدفين. Advertisements كان طارق العشرى قد استقر على تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة الإعداد ليكونوا بجوار الـ3 لاعبين الجدد الذين ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق فى الموسم المقبل، وهم محمد "شطا" لاعب فريق المصرى وإبراهيم القاضى لاعب فريق بتروجت ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة. ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.

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