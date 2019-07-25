شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. صالح جمعة يهنئ كهربا بعد الأنتقال لأفيس البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ صالح جمعة صانع العاب فريق الاهلى زميله محمود كهربا لاعب الزمالك والذى أنتقل إلى فريق أفيس البرتغالى خلال نشر صورة له عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام وجاء قائلا " مبروك حبيبى ". أعلن نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى عن الحصول على توقيع محمود كهربا صانع ألعاب فريق الزمالك، لمدة موسمين مقبلين، وذلك بشكل رسمى اليوم الخميس. وقال النادى البرتغالى فى بيان رسمي:"قام محمود كهربا بتوقيع عقد ساري للموسمين التاليين للنادى وسجل مع الزمالك فى الموسم الماضى 13 هدفا في 41 مباراة". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة .. صالح جمعة يهنئ كهربا بعد الأنتقال لأفيس البرتغالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.