شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تعهد اللاعبين.. جلسة مع بوطيب.. ومصطفى فتحى فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي اليوم بهدف زيادة معدلات اللياقة البدنية قبل خوض التدريبات الجماعية، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الأهلى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، فى ختام بطولة الدورى الممتاز.

وحرص خالد جلال المدير الفنى للزمالك على عقد جلسة سريعة مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق للاطمئنان على حالته البدنية بعد التعافي من الإصابة بالركبة ومعرفة مدى جاهزيته للفترة المقبلة.

كما تعاهد لاعبو الزمالك في اجتماعهم بالجهاز الفني بقيادة خالد جلال على تصحيح المسار في الفترة المقبلة حيث تحدث أكثر من لاعب مع الجهاز الفني أثناء الجلسة للتأكيد على أن مباراة الأهلي المقبلة ستكون بداية تصحيح المسار بحصد الثلاث نقاط والفوز بالقمة 118 بعد ضياع لقب الدورى الذى توج به الأهلى رسمياً.

فيما أدى مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بالنادي اليوم، في إطار تنفيذ البرنامج الموضوع له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة بالشكل الأمثل.