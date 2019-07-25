شكرا لقرائتكم خبر عن 170 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي مكافآة الفوز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل كل لاعب بفريق الاهلي على 170 ألف جنيه عقب التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ41 في تاريخ النادي بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف مساء أمس ، الأربعاء في المباراة التى جمعت الفريقين بإستاد برج العرب.

وقال مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365" أن إدارة الاهلي ستصرف مكافأة الدوري خلال الفترة المقبلة بعد إعداد كشف بالمكافأت وأحقية كل لاعب في المبلغ الذى سيحصل عليه بعد احتساب نسبة المشاركة.

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وأوضح المصدر أن كل عضو بالجهاز الفني سيحصل على خمسة أشهر مكافآة بعد التتويج بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي وهو اللقب الذى جاء بعد موسم صعب وشاق واجه فيه المارد الأحمر ظروفاً صعبة للغاية.

كما يحصل لاسارتي المدير الفني للفريق على مكافأة ستصل إلى 7 مليون و600 ألف جنيه حيث يحصل المدير الفني على 90 ألف دولار شهرياً.