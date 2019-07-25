صورة .. أحمد الأحمر لـ" شباب اليد " : ماشاءالله رجاله ويستاهلوا البطولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الأجتماعى تويتر يهنئ لاعبى الفراعنة الشباب بعد الوصول للدور قبل النهائى من بطولة كأس العالم فى أسبانيا . علق أحمد الأحمر قائلا " ألف مبروك للأبطال الوصول لنصف النهائي كأس العالم للشباب بعد الفوز علي النرويج ٢٩/٢٧ ما شاء الله رجاله ويستاهلوا البطولة " . نجح منتخب شباب كرة اليد فى التأهل إلى ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الـ 8 . Advertisements شهد اللقاء تألق ملحوظ لعدد من اللاعبين أبرزهم ، سيف الدرع و شهاب عبد الله و محسن رمضان خاصة فى الشوط الثانى .

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