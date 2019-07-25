شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل غداً معسكر مواجهة الأهلى فى القمة 118 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال لاعبي الفريق بالانتظام في معسكر مغلق غدا الجمعة بالإسكندرية، ضمن الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى ختام بطولة الدورى الممتاز. ويدرس الجهاز الفنى للزمالك خوض تدريب الغد على ملعب برج العرب استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي على أن يتم إخطار اللاعبين بشكل رسمى خلال الساعات الجارية بالأمر. Advertisements وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم على ملعب النادي بدون راحة بعد الفوز على الإسماعيلي بالأمس في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين للدورى ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى الثامنة من مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، وذلك فى القمة 118 التى لن تؤثر على ترتيب الدورى الذى فاز به الأهلى وحل الزمالك وصيفا.

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