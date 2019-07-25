شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق فترة إعداد وادى دجلة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الخميس، مرحلة إعداد فريق وادى دجلة تحت قيادة اليوناني تاكيس جونيس استعدادا للموسم الكروى الجديد.

وحرص ماجد سامى مالك وادى دجلة، على حضور انطلاق فترة الإعداد من أجل الشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم لانطلاقة جيدة لتحقيق طموحات النادى والإدارة.

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وكان الجهاز الفنى لدجلة قسم اللاعبين لمجموعتين من أجل الخضوع لاختبار القياسات على مدار اليومين، الماضيين.

المدير الفنى لوادى دجلة كان قدم للاعبيه برنامجًا غذائيًا وبدنيًا من أجل تنفيذه فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.