شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يوقع عقود العودة للزمالك لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادي الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة ولاعب الفريق السابق، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادي الأبيض في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية. وكان الزمالك استطلع رأي اللاعب في العودة من قبل للنادي وأبدى الظهير الأيسر موافقته على العودة لفريقه السابق ووقع عبد الشافي على العقود رسميا لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

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