شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو"..فرحة شباب اليد فى غرفة الملابس بعد التأهل لنصف نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الفرحة العارمة سيطرت على لاعبى منتخب شباب اليد بعد التأهل إلى نصف نهائى كاس العالم المقام فى أسبانيا بعد الفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى ربع النهائى ، فى غرفة خلع الملابس .

تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.

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وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.