حسن صقر يطالب بتكريم لاعبى منتخب شباب كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس حسن صقر نجم كرة اليد السابق ورئيس المجلس القومى للرياضة السابق، بالمستوى المبهر الذى ظهر به لاعبى المنتخب الوطنى لكرة اليد للشباب مطالبا بضرورة الاهتمام بهذا الفريق ليكون نواة المنتخب الأول فى المستقبل. تمكن المنتخب الوطني لشباب اليد في تحقيق الفوزعلى نظيره النرويجى فى إطار ربع نهائى كأس العالم بإسبانيا. Advertisements قال صقر لـ " الخليج 365" أن لاعبى المنتخب الوطنى ضربوا مثالا عظيما فى الالتزام والاخلاص فى مباريات البطولة، مؤكدا على أن هؤلاء اللاعبين يجب تكريمهم خاصة أنهم لديهم رغبة قوية فى تحقيق انجازا فريدا لكرة اليد المصرية. تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16. شهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

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