مران الزمالك.. جلسة جلال.. غياب طارق حامد.. وشكوى إبراهيم من إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فرق الزمالك مرانه مساء اليوم الخميس على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراته أمام الأهلي في ختام بطولة الدوري مساء يوم الأحد المقبل.

واستهل خالد جلال، المدير الفني للفريق المران بالاجتماع باللاعبين؛ حيث طالبهم خلاله بنسيان ضياع بطولة الدوري ومصالحة الجماهير بالفوز في المباراة المقبلة على الأهلي من لإنهاء الدوري بصورة قوية.

قبل أن يخوض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي؛ لزيادة معدلات اللياقة البدنية قبل خوض التدريبات الجماعية؛ حيث عقد خالد جلال جلسة سريعة مع خالد بو طيب مهاجم الفريق؛ للاطمئنان على حالته البدنية بعد التعافي من الإصابة بالركبة، ومعرفة مدى جاهزيته للفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد تغيب عن مباراتي الجونة والإسماعيلي بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب المغرب في أمم أفريقيا.

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وحصل طارق حامد، لاعب وسط الفريق على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني بقياد خالد جلال.

واشتكى محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق من آلام في القدم بعد مشاركته في مباراة أمس أمام النادي الإسماعيلي ولم يشارك في التدريبات الجماعية اليوم.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق الأبيض غدا استعدادا لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي.

وفي سياق متصل أدى لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية خلال تدريب اليوم خوفا من تعرضهم للإجهاد بعد المشاركة في لقاء الإسماعيلي.