أزمة في الجهاز الفني للزمالك.. وأمير عزمي يقرر الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تغيب أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي الزمالك، عن مران الفريق اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة القمة أمام الأهلي يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب.

وأوضح مصدر بنادي الزمالك لـ"الخليج 365"، أن أمير قرر الرحيل عن الجهاز الفني للفريق الأبيض، وأخطر مسؤولي النادي بذلك.

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وكانت مشادة نشبت بين أمير عزمي، وأيمن حافظ منسق الفريق، قبل التوجه لمباراة الإسماعيلي في الدوري مساء الأربعاء.

وقام أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، بإبعاد الثنائي أمير، وحافظ، من حضور مباراة الإسماعيلي بملعب المباراة.

وخسر الزمالك رسميا المنافسة على لقب الدوري، بعدما توسع الفارق مع الأهلي لـ5 نقاط، قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة.