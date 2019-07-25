مصدر: الزمالك يحصل على توقيع عبدالشافي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن التوقيع على عقود مع محمد عبدالشافي لاعب الفريق السابق بعد انتهاء عقده مع نادي أهلي جدة السعودي.
وأوضح المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن الزمالك وقع مع لاعبه السابق خلال الساعات الماضية، لكن الصفقة لم تعلن بعد، بالرغم من أحقية اللاعب في الانتقال المجاني لأي ناد.
واستطلع الزمالك رأي اللاعب في العودة من قبل للنادي وأبدى الظهير الأيسر موافقته على العودة لفريقه السابق، ووقع عبد الشافي على العقود رسميا لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.
وانتهى عقد عبدالشافي صاحب الـ34 عامًا مع أهلي جدة بعدما لعب للفريق منذ صيف 2015 وتخللها اللعب لمدة 6 أشهر في الفتح السعودي.
وشغل مركز المدافع الأيسر خلال أغلب مباريات الموسم الحالي عبدالله جمعة، فيما تواجد أيضًا بهاء مجدي الذي اعتمد عليه الفريق في بداية الموسم.
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