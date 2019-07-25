بالفيديو.. ملخص فوز منتخب مصر للشباب أمام النرويج في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عاد منتخب مصر لكرة اليد للشباب لمباراته أمام نظيره النرويج خلال الشوط الثاني؛ حيث حوّل تأخره لفوز في نهاية اللقاء بنتيجة 29 - 27 خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات منافسات دور الثمانية من بطولة العالم. منتخب مصر تأهل لدور نصف النهائي من بطولة العالم لكرة اليد للشباب لينتظر الفائز من مباراة فرنسا والدنمارك بذات الدور. وإليكم ملخص لفوز منتخب مصر للشباب أمام النرويج في مونديال اليد:

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