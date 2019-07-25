محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
قرر مجلس إدارة النادي المصري اختيار ستاد الإسماعيلية من أجل خوض مباريات الفريق بالبطولة الكونفدرالية.
وأرسل النادي المصري خطابا إلى الجهات الرسمية واتحاد الكرة.
وتأهل المصري لبطولة الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.
وقال عضو مجلس إدارة النادي المصري شريف مزروع، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بالطبع نريد أن نستفيد باللعب على ملعبنا وهو ستاد بورسعيد، ولكن هدم بعض المنشآت في الملعب قبل بطولة الأمم الإفريقية حال دون ذلك".
واختتم: "بناءً على ذلك، قرر النادي المصري طلب أن يكون ستاد الإسماعيلية هو ملعب الفريق في البطولة الأفريقية على أن نعود إلي ملعبنا من جديد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة به".
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب أعمال الصيانة في بورسعيد.. المصري يختار ملعبه بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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