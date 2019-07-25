بسبب أعمال الصيانة في بورسعيد.. المصري يختار ملعبه بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

قرر مجلس إدارة النادي المصري اختيار ستاد الإسماعيلية من أجل خوض مباريات الفريق بالبطولة الكونفدرالية.

وأرسل النادي المصري خطابا إلى الجهات الرسمية واتحاد الكرة.

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وتأهل المصري لبطولة الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وقال عضو مجلس إدارة النادي المصري شريف مزروع، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بالطبع نريد أن نستفيد باللعب على ملعبنا وهو ستاد بورسعيد، ولكن هدم بعض المنشآت في الملعب قبل بطولة الأمم الإفريقية حال دون ذلك".

واختتم: "بناءً على ذلك، قرر النادي المصري طلب أن يكون ستاد الإسماعيلية هو ملعب الفريق في البطولة الأفريقية على أن نعود إلي ملعبنا من جديد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة به".