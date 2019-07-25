تعرف على موعد ومنافس مصر في نصف نهائي كأس العالم لشباب اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
تأهل المنتخب المصري للشباب، لنصف نهائي كأس العالم لليد المقام في إسبانيا، بعد الفوز على حساب النرويج 29-27.
وقلب المنتخب المصري تأخره بـ5 أهداف خلال أحداث الشوط الثاني، ليحقق الفوز بفارق هدفين.
وينتظر شباب مصر منافسة قوية في نصف النهائي، حيث يستعد لمواجهة المنتخب الفرنسي الذي تخطى الدنمارك في ربع النهائي.
وتقام مباراة مصر وفرنسا يوم السبت الساعة السادسة مساءً.
وكان المنتخب المصري استطاع الفوز في دور المجموعات على فرنسا بنتيجة 37-32.
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