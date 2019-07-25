جلال يطالب لاعبي الزمالك بالفوز على الأهلي لمصالحة الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

طالب خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك لاعبي فريقه بمصالة جماهير النادي الأبيض بعد ضياع بطولة الدوري المصري الممتاز رسمياً، وتحقيق فوز على الأهلي في ختام المسابقة.

وعقد مدرب الزمالك جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق تدريب الخميس، طالبهم خلالها بعد التفكير في خسارة لقب الدوري الذي توج به النادي الأهلي للمرة 41 في تاريخه.

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وشدد خالد جلال على أهمية تحقيق الفوز على النادي الأهلي في مباراة الأحد المقبل في الجولة الأخيرة في مسابقة الدوري من أجل إنهاء البطولة بشكل قوي ومصالحة الجماهير البيضاء.

واعتمد فريق الزمالك في تدريباته على الاستشفاء ورفع معدلات اللياقة البدنية في النادي الصحي، قبل خوض المران الجماعي استعداداً لمواجهة الأهلي في برج العرب مساء الأحد المقبل.

وعلى جانب أخر عقد جلال جلسة مع خالد بوطيب مهاجم الفريق للاطمئنان على حالته البدنية بعد تعافيه من إصابة الركبة التي لحقت به مؤخراً، لمعرفة إمكانية مشاركته مع الفريق في المباريات المقبلة.