اتجاه في الزمالك لبيع فرجاني ساسي إلى العين الإماراتي بسبب المليون ونصف دولار

دخل نادي العين الإماراتي فى مفاوضات للتعاقد مع التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية. ورحب ساسي بالعرض، وطالب بإنهاء الأمور المالية مع نادى الزمالك، حيث يتبقى فى عقده موسمين آخرين مع النادى، فى الوقت الذى يطلب فيه رئيس الزمالك 15 مليون دولار من أجل التخلي عن اللاعب بصفة نهائية. ويعانى الأبيض من أزمة فى دفع راتب “ساسى” حيث يكلف النادى مليوناً ونصف المليون دولار سنوياً يدفعها الزمالك كاملة فى الوقت الحالي.

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