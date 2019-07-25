أمير مرتضى يجمد خدمات حازم إمام.. تعرف على السبب

قرر أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إيقاف حازم إمام كابتن الفريق، بسبب تصرفه غير الصحيح قبل مواجهة الإسماعيلي أمس، التي حسمها الأبيض بالفوز 3\1.
وأكد مصدر داخل الفريق، أن “إمام” حينما علم بعدم مشاركته بشكل أساسي في مواجهة الإسماعيلي، قرر حمل حقائبه وترك المعسكر، لولا تدخل بعض اللاعبين وإعادته مرة أخرى إلى الفريق.
وأكمل المصدر، أن اللاعب تمرد على الوضع ورفض التواجد في القائمة، وجلوسه على دكة البدلاء، حيث أعلن خالد جلال قائمة المباراة، واستبعد محمد عنتر ومحمد عبدالسلام، ولكن “إمام” رفض وهو ما دعى لدخول “عنتر” بدلا منه، ومشاهدة اللاعب المباراة من المقصورة.
وكان الزمالك حقق الفوز أمس على الإسماعيلي 3\1، وضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بصفته صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة.
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