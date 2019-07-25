ونشر النادي البرتغالي، صورة “كهربا” بتيشرت النادي، عبر الموقع الرسمي، للإعلان رسميًا عن انضمامه لصفوف الفريق.
وكان نادي أفيس البرتغالي، الذي يدربه إيناسيو، المدير الفني لفريق الزمالك، طلب البطاقة الدولية لمحمود كهربا لاعب الزمالك، بعد التعاقد معه، ولكن اتحاد الكرة، رفض إرسال البطاقة، مؤكدًا أن اللاعب يرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد إلى 3 مواسم مقبلة، ولا يحق له التعاقد مع أي نادي أخر خلال هذه الفترة.
وأكد محامي “كهربا” على أحقية توقيعه للنادي البرتغالي، وأن رد اتحاد الكرة سيرسل البطاقة المؤقتة للاعب حتى انتهاء أزمته مع الزمالك بعد شكواه للمحكمة الدولية في فيفا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. كهربا يوقع لنادي أفيس البرتغالي واللاعب يلجأ للفيفا من أجل البطاقة المؤقتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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