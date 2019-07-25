محمد الشهاوي يتأهل لربع نهائي بطولة العالم للتجديف تحت 23 سنة

تأهل محمد الشهاوي لاعب منتخب مصر للتجديف إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم تحت 23 سنة في منافسات الفردي للرجال والمقامة حاليًا في أميركا بولاية فلوريدا. في منافسات الفردي للرجال والمقامة حاليًا في أميركا بولاية فلوريدا. ونجح الشهاوي في احتلال المركز الثالث بمنافسات الفردي والتأهل إلى ربع النهائي بأداء جيد اليوم بالبطولة المستمرة حتى يوم 28 من شهر يوليو الجاري.

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