لاعب ريال مدريد الجديد يتعرض للإصابة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي اليوم الخميس، تعرض لاعبه الجديد فيرلاند ميندي القادم من صفوف ليون هذا الصيف للإصابة

خلال تدريبات الفريق.

وأكد البيان أن إصابة ميندي عضلية في الفخذ الأيمن، لكنه لم يتم الكشف

من خلاله عن الفترة المتوقعة لغيابه، حيث سيتم تشخيص الإصابة خلال الساعات القادمة.

الجدير للذكر أن ماركز اسينسيو نجم الريال تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أرسنال أمس الأربعاء.