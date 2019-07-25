اخبار الرياضه

لاعب ريال مدريد الجديد يتعرض للإصابة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي الإسباني، في بيان رسمي اليوم الخميس، تعرض لاعبه الجديد فيرلاند ميندي القادم من صفوف ليون هذا الصيف للإصابة

خلال تدريبات الفريق.

وأكد البيان أن إصابة ميندي عضلية في الفخذ الأيمن، لكنه لم يتم الكشف

من خلاله عن الفترة المتوقعة لغيابه، حيث سيتم تشخيص الإصابة خلال الساعات القادمة.

الجدير للذكر أن ماركز اسينسيو نجم الريال تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أرسنال أمس الأربعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب ريال مدريد الجديد يتعرض للإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا