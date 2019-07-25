تزامنا علي مرور 50 عاما علي انشاء نادي الغابة، افتتح مساء اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه المهندس سعيد اسماعيل رئيس مجلس إدارة نادي الغابة واشرف البجرمي وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة آخر اعمال التطوير التي تمت في النادي.
قام وزير الرياضة بجولة تفقدية في النادي تضمنت تطوير ملعب كرة قدم قانوني، تطوير ملعب كرة السلةوالكرة الطائرة وملاعب التنس، تطوير حديقة الاطفال ومنطقة الالعاب الخاصة بها، وايضا تطوير أرضية النادي بالكامل من اسفلت الي انترلوك، وقد تكلفت اعمال التطوير ٢ مليون و ٢٠٠ الف جنيها، بالاضافة الي انشاء عدد ٢ ملعب خماسي بنظام ال BOT علي ٨ سنوات.
أعرب صبحي عن سعادته بتواجده
وفى نفس السياق قام وزير الرياضة ومجلس الادارة بالنادي بجولة تفقدية للمنشآت التي تم تطويرها، بالاضافة الي مشاهدة فقرة لاحدى العروض الرياضية لابناء النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر احتفالا باليوبيل الذهبي.. وزير الشباب والرياضة يفتتح أعمال التطوير بنادي الغابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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