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احتفالا باليوبيل الذهبي.. وزير الشباب والرياضة يفتتح أعمال التطوير بنادي الغابة

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تزامنا علي مرور 50 عاما علي انشاء نادي الغابة، افتتح مساء اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه المهندس سعيد اسماعيل رئيس مجلس إدارة نادي الغابة واشرف البجرمي وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة آخر اعمال التطوير التي تمت في النادي.

 

قام وزير بجولة تفقدية في النادي تضمنت تطوير ملعب كرة قدم قانوني، تطوير ملعب كرة السلة

والكرة الطائرة وملاعب التنس، تطوير حديقة الاطفال ومنطقة الالعاب الخاصة بها، وايضا تطوير أرضية النادي بالكامل من اسفلت الي انترلوك، وقد تكلفت اعمال التطوير ٢ مليون و ٢٠٠ الف جنيها، بالاضافة الي انشاء عدد ٢ ملعب خماسي بنظام ال BOT علي ٨ سنوات.

 

أعرب صبحي عن سعادته بتواجده

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في هذا اليوم والذي يتزامن مع مرور ٥٠ عاما علي انشاء النادي، مضيفا ان النادي يشهد عملية تطوير حقيقية في بنيته التحتية في الفترة الحالية، حيث تقارب المساحة الإجمالية للنادي ١٢ فدان وتحتوي علي صالات للعديد من الالعاب المختلفة، متمنيا التوفيق لمجلس الادارة في اداء مهامه لتحقيق التقدم ومزيد من الاستقرار داخل النادى.

 

وفى نفس السياق قام وزير الرياضة ومجلس الادارة بالنادي بجولة تفقدية  للمنشآت التي تم تطويرها، بالاضافة الي مشاهدة فقرة لاحدى العروض لابناء النادي.

 

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