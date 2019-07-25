رئيس بعثة منتخب اليد: لاعبونا مصصمون على الفوز بكأس العالم

قال مصطفي شوقي رئيس بعثة منتخب مصر للشباب لكرة اليد، إن لاعبي المنتخب يأملون في تحقيق بطولة كأس العالم لإسعاد الجماهير المصرية.

وأضاف في تصريحات هاتفية مع فضائية

"تايم اسبورت"، أن وزير الشباب والرياضة على تواصل دائم مع بعثة المنتخب الوطني من أجل الاطمئنان على لاعبي المنتخب.



وأكد شوقي أنه تم توفير كل الإمكانيات للاعبين من أجل التتويج بالبطولة، موضحا أن قدرات اللاعبين تؤهلهم للتتويج وتحقيق الفوز في المباريات القادمة.



وتابع: "الجيل الحالي يمتلك قدرات فنية وبدنية على أعلى مستوى تؤهلهم لتحقيق البطولات الكثيرة خلال الفترة المقبلة".