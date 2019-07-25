قال مصطفي شوقي رئيس بعثة منتخب مصر للشباب لكرة اليد، إن لاعبي المنتخب يأملون في تحقيق بطولة كأس العالم لإسعاد الجماهير المصرية.
وأضاف في تصريحات هاتفية مع فضائية"تايم اسبورت"، أن وزير الشباب والرياضة على تواصل دائم مع بعثة المنتخب الوطني من أجل الاطمئنان على لاعبي المنتخب.
وأكد شوقي أنه تم توفير كل الإمكانيات للاعبين من أجل التتويج بالبطولة، موضحا أن قدرات اللاعبين تؤهلهم للتتويج وتحقيق الفوز في المباريات القادمة.
وتابع: "الجيل الحالي يمتلك قدرات فنية وبدنية على أعلى مستوى تؤهلهم لتحقيق البطولات الكثيرة خلال الفترة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بعثة منتخب اليد: لاعبونا مصصمون على الفوز بكأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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