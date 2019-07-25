وجه الإسباني ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد، رسالة مؤثره لجماهيره بعد أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وكتب أسينسيو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "بدأت هذا الموسم بأمل متجدد، اعتنيت بأدق التفاصيل في تحضيري، للتأكد من أن الموسم الجديدسيكون عظيمًا بالنسبة لي ولكل جماهير مدريد".
وأضاف "في أفضل اللحظات من حياتك، يمكن أن تتعرض لضربة من سوء الحظ، وحينها يتغير كل شيء، من الصعب تقبل كل شيء هذه الأيام، ولكني سأبدأ تحديًاشخصيًا آخر في حياتي، ومازلت أثق في أن الموسم المقبل سيكون عظيمًا".
واختتم أسينسيو "رسائل دعمكم وإشارات الحب تمنحني المزيد من القوة لمواجهة هذا التحدي، شكرًا لكل هذا الدعم وأراكم لاحقًا".
وخرج أسينسيو من مباراة ريال مدريد وارسنال أمس الأربعاء، مصابا بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر أسينسيو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.