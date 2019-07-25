أسينسيو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ريال مدريد

وجه الإسباني ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد، رسالة مؤثره لجماهيره بعد أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب أسينسيو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "بدأت هذا الموسم بأمل متجدد، اعتنيت بأدق التفاصيل في تحضيري، للتأكد من أن الموسم الجديد

سيكون عظيمًا بالنسبة لي ولكل جماهير مدريد".

وأضاف "في أفضل اللحظات من حياتك، يمكن أن تتعرض لضربة من سوء الحظ، وحينها يتغير كل شيء، من الصعب تقبل كل شيء هذه الأيام، ولكني سأبدأ تحديًا

شخصيًا آخر في حياتي، ومازلت أثق في أن الموسم المقبل سيكون عظيمًا".

واختتم أسينسيو "رسائل دعمكم وإشارات الحب تمنحني المزيد من القوة لمواجهة هذا التحدي، شكرًا لكل هذا الدعم وأراكم لاحقًا".

وخرج أسينسيو من مباراة ريال مدريد وارسنال أمس الأربعاء، مصابا بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر.