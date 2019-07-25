فرنسا جسر عبور منتخب اليد نحو إنجاز تاريخي بالمونديال

أصبح منتخب مصر لكرة اليد للشباب على بعد خطوة واحدة من الوصول لنهائي مونديال اليد للشباب المقام بإسبانيا، إذ أنه سيلتقي بنظيره الفرنسي في نصف نهائي البطولة.

ويأمل منتخب الفراعنة تخطي نظيره الفرنسي في المواجهة التي من المقرر أن تقام بعد غدًا السبت في تمام السادسة مساءًا، للوصول لنهائي مونديال اليد.

مواجهة فرنسا في نصف النهائي تٌعد فألًا حسنًا للفراعنة، إذ أن المنتخبين تقابلا في الجولة الخامسة والأخيرة بمرحلة المجموعات من البطولة

الجارية، واستطاع منتخب مصر أن ينتصر على نظيره الفرنسي بنتيجة 37 -32، ليلتقي كلاهما مرة ثانية بنصف النهائي، ليعزز فرصة مصر للعبور إلى النهائي من بوابة المنتخب الفرنسي.

منتخب الفراعنة تأهل إلى نصف النهائي بعد أن حقق العلامة الكاملة بمرحلة المجموعات برصيد عشرة نقاط، حيث حقق خمس انتصارات متتالية على منتخبات استراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا، ثم أطاح

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منتخب مصر بنظيره الصربي من ثمن النهائي قبل أن تقصي النرويج من ربع النهائي.

في المقابل تخطي منتخب فرنسا مرحلة المجموعات بعد أن حجز المقعد الثالث بالمجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلفي منتخبي مصر والسويد متصدر ووصيف مجموعته.

منتخب الديوك حقق ثلاث انتصارات بمجموعته أمام نيجيريا واستراليا وكوريا الجنوبية، ثم تلقى هزيمتين السويد ومصر، ثم أطاح بإسبانيا مستضيف البطولة من ثمن النهائي، قبل أن يقصي الدنمارك من ربع النهائي ليضرب موعدًا مع منتخب مصر بنصف نهائي المونديال.

جدير بالذكر أن منتخب مصر توج بكأس العالم لكرة اليد للشباب نسخة 1993 التي احتضنتها القاهرة.