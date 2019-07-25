نابولي يجهز لضم هداف الدوري الفرنسي

دخل الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب فريق ليل الفرنسي دائره اهتمامات نادي نابولي الايطالي الذي يرغب في التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وأكدت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن نادي ليل الفرنسي يرحب بيبع لاعبة إلى نابولي وأشارت الصحيفة في حالة انضمام الدولي الجزائر في صفة تبادلية آدم أوناس الفرنسي يرحب بيبع لاعبة إلى نابولي وأشارت الصحيفة في حالة انضمام الدولي الجزائر في صفة تبادلية آدم أوناس الجدير بالذكر أن بيبي تألق خلال الموسم الماضي وساهم في تألق فريقه واحتلاله المركز الثاني في الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي واحتل المركز الوصيف في قائمة هدافين الدوري الفرنسي برصيد 22 هدف. خلال الموسم الماضي وساهم في تألق فريقه واحتلاله المركز الثاني في الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي واحتل المركز الوصيف في قائمة هدافين الدوري الفرنسي برصيد 22 هدف. وكان بيبي انضم الي صفوف ليل في صيف 2017 قادما من نادي انجيه.

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