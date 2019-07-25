فيديو.. نادي لافيس البرتغالي يقدم كهربا للجمهور

أعلن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، تعاقده رسمياً مع المصري محمود كهربا مهاجم نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل. ووقع كهربا على عقد مع الفريق لمدة موسمين، لينتهي عقده مع الفريق في يونيو 2021. الجدير بالذكر أن اللاعب هناك أزمة بينه وبين ناديه في الدوري المصري، وطالبه مسئولو الفريق بالعودة خاصة وأنه عقده مازال ساريًا لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

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