الاتحاد السكندري يتعاقد مع حارس الزمالك

تعاقد نادي الاتحاد السكندري مع عماد السيد حارس مرمى فريق الزمالك الأول لكرة القدم، لتدعيم صفوف زعيمالثغر فى الموسم الجديد.
وأرسلت إدارة الزمالك الاستغناء الخاص بعماد السيدلنادى الاتحاد قبل انطلاق معسكر الإعداد بقبرص.
ووقع اللاعب لزعيم الثغر لمدة 3 سنوات قبل مواجهة الجونة بأيام قليلة كما حصل على مقدم تعاقده.
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