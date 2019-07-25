الاتحاد السكندري يتعاقد مع حارس الزمالك

تعاقد نادي الاتحاد السكندري مع عماد السيد حارس مرمى فريق الزمالك الأول لكرة القدم، لتدعيم صفوف زعيم الثغر فى الموسم الجديد. الثغر فى الموسم الجديد. وأرسلت إدارة الزمالك الاستغناء الخاص بعماد السيد لنادى الاتحاد قبل انطلاق معسكر الإعداد بقبرص. لنادى الاتحاد قبل انطلاق معسكر الإعداد بقبرص. ووقع اللاعب لزعيم الثغر لمدة 3 سنوات قبل مواجهة الجونة بأيام قليلة كما حصل على مقدم تعاقده.

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