تعرف على موعد مباراة مصر وفرنسا بنصف نهائي مونديال اليد للشباب

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للشباب بنظيره الفرنسي بعد غد السبت في تمام السادسة مساءً، في إطار نصف نهائي مونديال اليد للشباب.

وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي، بعد أن حقق العلامة الكاملة بمرحلة المجموعات برصيد عشرة نقاط، حيث انتصر بخمسة مباريات متتالية على منتخبات

استراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا، ثم أطاح بصربيا من ثمن النهائي قبل أن يقصي النرويج من ربع نهائي المونديال.

في المقابل تأهل منتخب فرنسا لثمن النهائي كثالث مجموعته برصيد ست نقاط، حيث حقق

ثلاث انتصارات أمام نيجيريا وكوريا الجنوبية وأستراليا وتلقى هزيمتين أمام السويد ومصر، ثم أطاح بإسبانيا مستضيف البطولة من دور الـ16، قبل أن يقصي الدنمارك من ربع النهائي ويضرب موعدًا مع منتخب مصر في المربع الذهبي.

جدير بالذكر أن منتخبي مصر وفرنسا تقابلا في الجولة الخامسة والأخيرة بمرحلة المجموعات واستطاع منتخب الفراعنة أن ينتصر بنتيجة 37 - 32.