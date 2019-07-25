رياضة | زيدان يصدم يوفيتش بسبب بنزيما!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصدم يوفيتش بسبب بنزيما! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على اختيار مواطنه كريم بنزيما لقيادة هجوم الفريق مع بداية الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" إن زيدان، سيضع كريم في قيادة الهجوم، والذي يفضله عن يوفيتش الوافد الجديد.

وأضافت الصحيفة، "أنه رغم اعتماد زيدان، بالمباريات الودية على الصربي لوكا يوفيتش، إلا أن بنزيما سيتولى هجوم الملكي، بالبطولات المستقبلية".

وكان ريال مدريد، تعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مقابل 60 مليون يورو بالانتقالات الصيفية الجارية.