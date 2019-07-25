رياضة | برشلونة يعقد اتصالا رسميا لحسم الصفقة الكبري

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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد أعلن عن نيته الواضحة فى إستعادة نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا.

وذكرت "إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن رئيس نادى برشلونة بارتوميو قد أجرى إتصالاً بمالك نادى باريس سان جيرمان ناصر الخليفي من أجل الإستفسار منه عن موقف لاعب الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت الإذاعة أن الخليفى قد أكد لبارتوميو أن اللاعب ليس للبيع ومستمر مع الغريق للموسم المقبل.

ويذكر أن نيمار كان لاعب فى صفوف برشلونة قبل أن ينتقل عام 2017 لباريس بعد دفع الشرط الجزائى البالغ 222 مليون يورو للإنتقال لباريس.