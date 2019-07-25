رياضة | تشافي يطالب برشلونة بالضمانات قبل التعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشافي يطالب برشلونة بالضمانات قبل التعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة والمنتخب الإسباني الأسبق والمدير الفني الحالي للسد القطري، على أداء البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الأعوام المقبلة.

وأبدى تشافي، سعادته بالتقارير التي تربط عودة نيمار إلى برشلونة، مستقبلا موضحا أهميته داخل الفريق.

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وقال تشافي في تصريحات له اليوم، "وجهة نظري كرويا، أن نيمار، لاعب موهوب وذو تواضع ويمتلك إمكانيات هائلة، وأعطى الكثير للفريق الكتالوني، ولكن يظل قرار برشلونة في عودته هو الأول ولا يتطلب رغبة اللاعب فقط".

وأضاف، "من يضمن لي أن يستفاد برشلونة بخدمات اللاعب مجددا وسيصنع الفارق، سأكون من أوائل المطالبين بعودته مرة أخرى".

واختتم المتوج بلقب كأس العالم 2010، "على برشلونة دراسة الأمر جيدا، ولا بد أن يكون هو صاحب القرار الأول والأخير في مسألة عودته أو صرف النظر عن خدماته".