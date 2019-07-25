رياضة | سولشاير يضغط على مانشستر يونايتد لإتمام صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يضغط على مانشستر يونايتد لإتمام صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن النرويجي اولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أخبر إد ودوارد، المدير التنفيذي لليونايتد، بضرورة إنهاء التعاقد مع هاري مجواير مدافع ليستر سيتي، في أقرب وقت ممكن.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن ليستر سيتي لن يتخلّى عن اللاعب الإنجليزي، بمبلغ أقل من ٨٠ مليون جنيه استرليني.

ومن الجدير بالذكر ان اللاعب الدولي الإنجليزي، مستعد للرحيل والانتقال لـ مانشستر يونايتد إن توصّل الناديان لاتفاق.