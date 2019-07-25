رياضة | سولشاير يجهز مركز جديد لـ بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يجهز مركز جديد لـ بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حول دور لاعبه الفرنسي بول بوجبا الجديد مع الفريق

وقال سولشاير خلال مؤتمر صحفي: "يستطيع بوجبا اللعب في خط وسط يتكوّن من لاعبين اثنيين كما يفعل مع المنتخب الفرنسي، ولكنه يتمتّع بالحرية لاستغلال اللحظات المناسبة والتقدّم للهجوم".

وحقق الشياطين الحمر الفوز اليوم، على حساب توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل هدف، خلال المعسكر التحضيري الذي يخوضه الفريقين، استعدادًا للموسم الجديد.