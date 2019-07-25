رياضة | بعد المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يرغب في ضم لاعب مصري جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يرغب في ضم لاعب مصري جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي دائرة اهتمام ناديي أرسنال وأستون فيلا، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تألقه في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

وذكرت موقع "ريد أستون فيلا" الإنجليزي، أن نادي استون فيلا وأرسنال دخلا في مفاوضات جادة لضم حارس مرمي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي، متوقعًا أن تصل قيمة الشناوي إلي 2.5 مليون إسترليني.

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وأضاف الموقع الإنجليزي أن نادي أرسنال هو الأقرب لضم الشناوي ليكون خيارًا مناسبا للعب كحارس ثاني خلف الألماني بيرند لينو، أما نادي أستون فيلا يري أن فرصة مشاركة الحارس الأهلاوي "أساسي" مع الفريق تمنحهم أفضلية لحسم الصفقة.

وانضم أحمد الشناوي إلي نادي الأهلي في 2016 قادمًا من بتروجيت، وشارك في 77 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 44 مباراة.

وكان أستون فيلا حسم التعاقد مع المصري محمود حسن تريزيجيه في فترة الانتقالات الصيفية قادما من صفوف قاسم باشا التركي.