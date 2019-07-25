رياضة | الزمالك يطلب إمام عاشور من غزل المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطلب إمام عاشور من غزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات رسمي مع إدارة غزل المحلة للحصول على خدمات إمام عاشور لاعب الفريق المحلاوي المعار إلى صفوف حرس الحدود بداية من الموسم المقبل لتدعيم صفوفهم.

ووصل عرض الزمالك إلى 8 مليون جنيه لنادي غزل المحلة قابلة للزيادة إلى 10 مليون جنيه بخلاف ما سيحصل عليه نادي حرس الحدود الذي يمتلك الحق في اللاعب لموسم آخر.

العرض الزملكاوي قوبل بالرفض من جانب إدارة المحلة التي طالبت الحصول على 15 مليون جنيه، وحضور مسئولي الأبيض إلى المحلة للتفاوض بشكل رسمي وعدم الاكتفاء بالمحادثات الهاتفية.

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وعلى الجانب الآخر، تقدم نادي بيراميدز بعرض مالي 16مليون جنيه للمحلة وحرس الحدود لكن الفريق المحلاوي طالب بزيادة القيمة المالية له على أن يرد بيراميدز بشكل رسمي في غضون الساعات المقبلة.

وتنتهي إعارة إمام عاشور للحدود بنهاية الموسم المقبل ليعود بعدها إلى صفوف فريق غزل الملة صاحب الحق في اللاعب.

وترك إمام عاشور ملف المفاوضات برمته لمسئولي المحلة للاتفاق على الأمور المالية بشكل رسمي.